Galatasaray’da Okan Buruk’tan Radikal Disiplin Kararları

galatasaray-da-okan-buruk-tan-radikal-disiplin-kararlari

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray’da Okan Buruk, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından kontrolü yeniden sağlamak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, takım içindeki huzuru tesis etmek adına tam yetki talep etti.

ALARM KODU: DİSİPLİN

Yeni bir disiplin anlayışı benimsemeyi hedefleyen Okan Buruk, kadroya giremeyen oyunculardan da belirli bir disiplin bekleyecek. Kemerburgaz’da yarın itibarıyla yeniden takımın kontrolünü eline alması beklenen Buruk’un, takım içerisinde bir dizi radikal kararlar alacağı bildiriliyor.

KADRO DIŞI KARARI BİLE MASADA!

Okan Buruk’un, istenilen seviyeye ulaşamayan oyuncuları kadro dışı bırakma yönünde bir karar alabileceği öğrenildi. Buruk’un, özellikle şampiyonluk hedefi doğrultusunda birkaç oyuncunun ismini belirlediği ve yönetimden de bu konuda destek aldığı ifade ediliyor.

OKAN BURUK GALATASARAY’I BIRAKIYOR MU?

Sosyal medyada yankı uyandıran iddialara göre, Okan Buruk’un Galatasaray ile olan ilişkisinin sorgulandığı öne sürülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

