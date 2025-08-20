Bitcoin Sert Düştü, Altı Haftanın En Düşük

BITCOİN’DE DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞİYOR

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına doğru 113 bin dolar civarında işlem görüyor ve bu, altı haftanın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmalarıyla birlikte, beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verilerinin Fed’in agresif genişleme beklentilerini azaltması sonrasında rehberlik arayışına girmesiyle kendini gösteriyor. Kripto paraların, teknoloji hisseleriyle olan ilişkisi bu durumu net bir şekilde yansıtıyor.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇINIYOR

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonu konusundaki araştırmalarıyla ilgili haberlerin ardından satışlar daha da hız kazandı. Bu gelişme, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma duygusunu körüklüyor. Bitcoin, kurumsal girişimler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa bir süreliğine yeni bir rekor seviyeye ulaşmanın ardından aylık kazançlarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.