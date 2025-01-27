Bitcoin ve Ethereum Değer Kaybı Yaşıyor

BITCOİN’DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bitcoin, dalgalı seyrine devam ederek yeni haftaya düşüşle başlıyor. Tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olan 109 bin doları görmesinin ardından, kripto para piyasasında olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca 105 bin dolar civarında işlem gören bitcoin, yeni haftaya yüzde 6 değer kaybıyla 99 bin doların altında başlıyor. Bu düşüş, bitcoin’in son 10 gündeki en düşük seviyesine gerilemesi sonucunu doğuruyor.

Kripto piyasasındaki bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik olumlu mesajlarına ve yeni düzenlemelere rağmen devam ediyor. Ethereum da bitcoin’in düşüşüne eşlik ediyor. Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı olan ethereum, yeni haftada 3 bin 100 doların altına düşerek yatırımcıları endişelendiriyor.

EKONOMİK KOŞULLARIN ETKİSİ

Analistler, kripto piyasalarındaki dalgalı seyrin küresel ekonomik koşullar ve düzenleyici belirsizliklerden kaynaklandığını ifade ediyor. Özellikle lider kripto para birimlerinin değer kaybı, piyasalarda genel bir düşüş havası yaratıyor.