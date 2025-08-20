Bitcoin Yükseldi, Yeniden Düşüşte! 6 Haftanın Düşük Seviyesi

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ TRENDİ

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına doğru 113 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor ve altı haftanın en düşük düzeylerine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmasıyla başladı. ABD’den gelen güçlü üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in agresif genişleme beklentilerini azalttı ve yatırımcılar rehberlik arayışına girdi. Bu durum, kripto paraların teknoloji hisse senetleriyle olan ilişkisini de yansıtıyor.

PİYASADA SATIŞLAR ARTMIŞTI

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığı yönündeki haberler sonrasında satışlar daha da derinleşti. Bu gelişme, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma duygusunu tetikledi. Bitcoin, kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa bir süreliğine rekor seviyelere ulaşmıştı, ancak sonraki süreçte bu durum sürdürülebilirliğini kaybetti.