“BİTiştAş CinAyEtİnde ŞOk İtIrAflAr”

Kadir N., savcılıkta yaptığı açıklamada cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan bu kişi, cinayeti 50 bin euro karşılığında işlediğini ve kabul etmemesi durumunda öldürüleceği yönünde tehditler aldığını aktardı.

organize suç ağı ve kod adlar

Kadir N., cinayeti gerçekleştirmesi için kendisini azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik güçleriyle paylaştı. Özellikle “Uğurcan adlı kişi bana silahı verdi, sosyal medyada ‘Casperslar’ ismini kullanıyordu” demesi, soruşturmanın sosyal medya bağlantılarını da kapsayacak biçimde genişlemesine yol açtı.

cinayet anı ve kaçış planı

Beşiktaş Çarşıda bir kafede oturan hedef kişinin fotoğrafını daha önceden gördüğünü belirten Kadir N., olay günü motosikletle bölgeye geldiğini ve silahı ateşlediğini söyledi. Cinayet sonrası hazırladığı kaçış planı dahilinde Edirne’ye gittiğini ve buradan Yunanistan’a kaçırılacağını ifade etti.

suç örgütü bağlantıları

Kadir N., cinayeti planlayan ve yöneten kişilerin organize bir şekilde hareket ettiğini belirtirken, Arda A., Eray T., Uğurcan ve Ali T. isimli şahısların suç ağının önemli isimleri olduğunu iddia etti. Ayrıca, cinayet sonrası yaşanan para trafiği ve kaçış güzergahına dair de bilgiler sundu.

soruşturma derinleşiyor

Yetkililer, Kadir N.’nin verdiği bilgilerin soruşturmadaki diğer bulgularla uyumlu olduğunu ve olayın sadece bireysel bir suç olmaktan ziyade, organize bir suikast olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.