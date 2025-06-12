Bitki Çayları Karaciğeri Zarar Verdi

ZAYIFLAMA İÇİN KULLANILAN BİTKİ ÇAYLARI TEBELLİ MEYDA NEDEN OLDU

24 yaşındaki Büşra K., zayıflama amacıyla içtiği poşetli bitki çaylarının sağlık sorunlarına yol açtığını yaşadı. Aksaray’da ikamet eden genç kadın, günde 4 fincan kadar bitki çayı tüketiyor ve bu sırada ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ VE KOMAYA GİRMESİ

Bir süre sonra ellerinde kırmızı benekler belirmeye başladı ve eklem ağrıları şiddetlendi. Bu belirtiler sonucunda Büşra K., karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray’da gerçekleştirildi, fakat durumu kötüleşince Antalya’ya sevk edildi. Yapılan tetkiklerde sarılık değerlerinin ciddi şekilde yükseldiği anlaşıldı. Bu gelişmelerin ardından ulusal acil organ bekleme listesine alındı ve 24 saat içerisinde uygun donör bulunduktan sonra karaciğer nakli yapıldı.

DİYETİSYEN ÖNERİLERİ VE SAĞLIK SORUNLARI

Büşra K., “Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum, onlar da bu çayları öğünlere ekliyordu. Ben de bunun iyi geldiğini düşünüyordum ama aslında kötü geliyormuş” diyerek deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Asif Aslaner, “Hastamız hafif kilolu olduğundan ya da takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanmış olduğu bitkisel ilaçlar ve çaylar, onu bu noktaya getirdi. Masum gibi görünen bir çay, karaciğer nakliyle sonuçlandı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Nakil sonrası genç kadının karaciğer fonksiyonları normale döndü. Uzmanlar, bu tür poşetli bitki çaylarının kullanımı konusunda doktor tavsiyesi alınmasının önemini vurguluyor.