Bitki Çayları Karaciğeri Zarar Verdi!

ZAYIFLAMA AMAÇLI İÇİLEN ÇAYLARIN ETKİLERİ

Aksaray’da yaşayan 24 yaşındaki Büşra K., zayıflamak amacıyla sık sık poşetli bitki çayları tüketiyordu. Günlük olarak 4 fincana kadar bitki çayı içiyordu ve bu süreçte düzenli olarak ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu. Ancak, bu alışkanlıkları ona ağır sağlık sorunları getirecekti.

KOMAYA GİRİŞİ VE ORGAN NAKLİ

Zamanla, Büşra K.’nin ellerinde kırmızı benekler çıkmaya başladı ve eklem ağrıları arttı. Sonunda karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray’da yapılsa da, durumu ağırlaşınca Antalya’ya sevk edildi. Burada, sarılık değerlerinin ciddi şekilde yükseldiği belirlendi ve ulusal acil organ bekleme listesine alındı. 24 saat içinde uygun bir donör bulundu ve başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Büşra K., sosyal medya platformlarında bazı diyetisyenlerin önerilerini takip ettiğini ve onların beslenme programlarına ekledikleri bitki çaylarının kendisine iyi geleceğini düşündüğünü belirtti. Ancak, yaşadığı sağlık sorunları sonrası “kendi vücuduma iyi geldiğini düşünüyordum ama kötü geliyormuş tabi” şeklinde ifadelerde bulundu. Uzmanlar, hastanın diyetisyenlerin önerisiyle kullandığı bitkisel çayların karaciğerine ciddi zarar verdiğini kaydetti.

NAKİL SONRASI DÜZENLENME VE UYARI

Prof. Dr. Asif Aslaner, hastanın hafif kilolu olmasından ve diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullandığı bitki çaylarından kaynaklanan sorunların, karaciğer nakli ile sonuçlandığını ifade etti. Nakil sonrasında genç kadının karaciğer fonksiyonlarının normal seviyelere döndüğü bildirildi. Uzmanlar, bu tür poşetli bitki çaylarının tüketilmeden önce mutlaka doktor tavsiyesi alınması gerektiğini vurguluyor.