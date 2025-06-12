Bitki Çayları, Karaciğeri Zarar Verdi

ZAYIFLAMAK İÇİN KULLANILAN BİTKİ ÇAYLARI SORUNLARA YOL AÇTI

Aksaray’da yaşayan 24 yaşındaki Büşra K., zayıflamak amacıyla poşetli bitki çaylarını yoğun şekilde tüketiyordu. Günde 4 fincana kadar bitki çayı içiyor ve aynı zamanda ağrı kesici ilaçlar kullanıyordu. Ancak bu alışkanlıkları sağlık sorunlarına yol açtı.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ YAŞADI

Bir süre sonra Büşra K.’nin ellerinde kırmızı benekler belirmeye başladı ve eklem ağrıları arttı. Bunun sonucunda karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray’da yapıldı. Ancak durumu kötüleşince Antalya’ya sevk edildi. Sarılık değerlerinin ciddi şekilde yükseldiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından genç kadın ulusal acil organ bekleme listesine alındı ve sadece 24 saat içinde uygun bir donör bulundu. Hızla karaciğer nakli yapıldı.

DİYETİSYENİN ÖNERİLERİNE GÜVENDİ

Büşra K., “Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum, onlar da bu çayları öneriyorlardı. Ben de vücuduma iyi geldiğini düşünüyordum ama kötü etki yapıyormuş” şeklinde konuştu.

SAĞLIK DURUMU DÜZENLENDİ

Prof. Dr. Asif Aslaner, “Hastamız biraz hafif kilolu olduğundan, takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullandığı bitkisel çaylar sonucunda karaciğeri ciddi şekilde zarar gördü. Bu masum gibi görünen bir çay, karaciğer nakli ile sonuçlandı” ifadelerini kullandı. Nakil sonrası genç kadının karaciğer fonksiyonları normale dönerken, uzmanlar poşetli bitki çaylarının doktor tavsiyesi ile tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.