Bitki Çayları, Karaciğerine Zarar Verdi

Zayıflama Amaçlı Bitki Çaylarının Yan Etkileri

24 yaşındaki Büşra K., zayıflama amacıyla sıkça poşetli bitki çaylarından tüketiyordu. Günde 4 fincana kadar bitki çayı içmesi, sağlığını olumsuz etkiledi. Bunun yanında ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu.

Karaciğer Yetersizliği ve Sonuçları

Belirtiler ilk ortaya çıktığında Büşra’nın ellerinde kırmızı benekler belirdi ve eklem ağrıları giderek arttı. Sonuç olarak, karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray’da yapıldı, durumu kötüleşince Antalya’ya sevk edildi. Sarılık değerlerinin ciddi şekilde artması üzerine ulusal acil organ bekleme listesine alındı ve 24 saat içinde uygun bir donör bulundu. Sonrasında karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Doktor ve Hastanın Açıklamaları

Büşra K., “Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum, onlar da öğünlere ekliyorlardı. Ben de bunu vücuduma iyi geldiğini düşünüyordum ama aslında kötü geliyormuş” diyerek durumu açıkladı. Prof. Dr. Asif Aslaner, “Hastamız biraz hafif kilolu olduğu için ya da takip ettiği diyetisyenlerin önerileriyle kullanmış olduğu bitkisel ilaçlar, çaylar, karaciğerine büyük zarar verdi. Masum görünen bir çay, karaciğer nakliyle sonuçlandı” şeklinde bilgi verdi. Genç kadının karaciğer fonksiyonları nakil sonrası normale döndü. Uzmanlar, doktor tavsiyesiyle bu tür poşetli bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.