Bitkiler Alarm Veriyor: Türkiye Kuraklık Haritası

UZAY VERİLERİYLE KURAKLIK HARİTASI OLUŞTURULDU

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-2 uydularından elde edilen verileri kendi geliştirdikleri yazılımla bir araya getirerek Türkiye’nin kuraklık seviyesini haritalandırdı. Bu sistem ile birlikte uyduların yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantlarından faydalanarak bitkilerin su içeriği analiz ediliyor. Geliştirilen yazılım sayesinde mayıs ve haziran ayları ile ağustosun 20 gününe ait uydu verilerinden Türkiye’ye ait bir “kuraklık haritası” hazırlandı.

YAĞIŞLAR YETERSİZ, KURAKLIK ETKİSİ GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, AA muhabirine bu yılın yağış açısından oldukça yetersiz geçtiğini, ülke genelinde az yağış alındığını aktardı. Bu durumun yaşam alanlarında da hissedilmekte olduğunu ifade eden Kutoğlu, “Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uydu verileriyle bunları Türkiye genelinde incelemek mümkün. Ülke genelinde kuraklığın ne durumda olduğunu görmek mümkün. Biz de bunun için inceleme başlattık.” dedi. Geliştirdikleri kodlamayla mayıs ve haziran ayları ile ağustosun 20 gününe ait uydu verileri ile Türkiye’nin mozaiğini oluşturduklarını belirten Kutoğlu, iki döneme ait verilerin sınıflandırılması sayesinde elde edilen haritalar arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğunu, bazı bölgelerde bitki örtüsünün tamamen kaybolduğunu kaydetti.

SU STRESİ, TARIM VE ORMAN ALANLARINI ETKİLİYOR

Elde edilen haritada koyu kırmızı alanların genellikle yangınlar sonucu yok olan bölgeleri temsil ettiğini belirten Kutoğlu, beyaz alanların haziran ve ağustos aylarında kuraklıktan etkilenmediğini, nötr kaldığını, beyazdan kırmızıya doğru değişen pembe tonlarının ise su içeriğinde azalma yaşanan zeminleri ve bitki örtüsünü gösterdiğini ifade etti. Kutoğlu, ülke genelinde bitkilerin su stresine girdiğine dikkat çekerek, “Toprak nemini kaybetmiş. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu yıl ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız.” dedi. Bitkilerin sulama yapamadığı durumda su stresine girebildiğini aktaran Kutoğlu, “Yaprakların dalları, peyzaj ve çim alanları kuruyor. Bitki stresi nedeniyle bugünkü durumlarla karşılaşıyoruz.” diye ekledi.

KURAKLIKLA MÜCADELE YAPILMALI

Kuraklıkla mücadele için toplumsal olarak yapılması gerekenlerin bulunduğunu vurgulayan Kutoğlu, “Bunlar sadece yasal düzenlemelerle, kanunlarla olmuyor.” diyerek sözlerine devam etti. Özellikle tarım alanlarında susuz tarıma uygun bitkilere geçilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Kutoğlu, “Çok su isteyen buğday gibi tarım ürünleri su stresini, kuraklığı artırabilir.” uyarısında bulundu. Ayrıca, kentleri yeşillendirerek ve peyzaj çalışmalarını artırarak ısı seviyelerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Çeşitli önlemlerle su tasarrufu sağlanabileceğini belirten Kutoğlu, “Yine yeni binalarda belediyeler yağmur suyu toplama sistemlerini zorunlu tutabilirler.” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Prof. Dr. Kutoğlu, iklim değişikliği konusunun son yıllarda insanoğlunun karşılaştığı en büyük küresel sorunlardan biri olduğunu dile getirdi. Kutoğlu, “Görünen o ki iklim değişikliği noktasında insanoğlu bunu geri döndüremeyecek. Bununla yaşamaya alışmamız ve buna yönelik önlemler almamız gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.