Bitkiler Su Stresi Yaşıyor. Türkiye Kuraklıkta

ZONGULDAK’TA KURAKLIK HARİTALANMASI YAPILDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydularından elde edilen verileri kendi geliştirdikleri yazılımla birleştirerek Türkiye’nin kuraklık seviyesini haritalandırdı. Bu sistem, uyduların yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantlarından yararlanarak bitkilerin su içeriğini analiz ediyor. Mayıs ve haziran ayları ile ağustosun 20 gününe ait uydu verileri kullanılarak Türkiye’nin “kuraklık haritası” oluşturuldu.

PEYZAJ ALANLARI KURUYOR

Prof. Dr. Kutoğlu, bu yılın yağış açısından yetersiz geçtiğini ve ülke genelinde az yağış görüldüğünü belirtti. Bu durumun yaşam alanlarında da hissedildiğini ifade eden Kutoğlu, “Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uydu verileriyle bunları Türkiye genelinde incelemek mümkün. Ülke genelinde kuraklığın ne durumda olduğunu görmek mümkün. Biz de bunun için inceleme başlattık.” dedi. Geliştirdikleri kodlama ile mayıs, haziran ve ağustosun 20 gününe ait uydu verileriyle Türkiye’nin mozaiğini oluşturduklarını ekledi. İki döneme ait verilerin sınıflandırılması sonucunda haritalar arasında belirgin farklılıklar görüldü. Özellikle bazı bölgelerde bitki örtüsünün tamamen ortadan kalktığı gözlemlendi.

ÇİZİLEN HARİTA NEYİ GÖSTERİYOR?

Elde edilen haritada koyu kırmızı alanlar genellikle yangınlar sonucu yok olan bölgeleri temsil ediyor. Beyaz renkli alanlar haziran ve ağustos aylarında kuraklıktan etkilenmeyen, nötr kalan bölgeleri gösteriyor. Beyazdan kırmızıya doğru değişen pembe tonları ise su içeriğinde azalma yaşanan zeminleri ve bitki örtüsünü ifade ediyor. Kutoğlu, “Ülke genelinde bitkilerin su stresine girdiğine dikkat çekti. Toprak nemini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu yıl ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız.” dedi.

KURAKLIKLA MÜCADELE İÇİN GEREKENLER

Kuraklıkla mücadele için toplumsal olarak yapılması gerekenlerin olduğunu vurgulayan Kutoğlu, “Bunlar sadece yasal düzenlemelerle, kanunlarla olmuyor. Kuraklıkla karşı karşıya olan alanlarda, öncelikle mesela tarım alanlarında kuraklık yaşanıyorsa, o zaman susuz tarım yapılabilecek bitkilere, tarımsal ürünlere geçilmesi lazım.” şeklinde konuştu. Ayrıca, betonlaşmaya dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi. Kentleri yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve peyzaj çalışmaları ile ısı seviyelerini düşürmek için çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Yeni imar alanlarında yeşil çatı uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, yüksek yansıtıcılığa sahip çatı malzemelerinin kullanılmasının ve binaların açık renklere boyanmasının önemine değindi. Ayrıca yeni binalarda yağmur suyu toplama sistemlerinin zorunlu olabileceğini de belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Prof. Dr. Kutoğlu, iklim değişikliğinin insanlığın son yıllarda karşılaştığı en önemli küresel sorunlardan biri olduğuna vurgu yaptı. “Görünen o ki iklim değişikliği noktasında insan bunu geri döndüremeyecek. Bununla yaşamaya alışmamız ve buna yönelik önlemler almamız gerekiyor.” diyerek, gelecekteki zorluklara dikkat çekti.