Bitlis’te Etkinlikler Geçici Olarak Yasaklandı

YASAKLAMALARIN GEREKÇESİ

Bitlis Valiliği, kentte gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi çeşitli eylem ve etkinliklerin altı gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde izinsiz gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve şiddet içerikli sokak eylemleri gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceği belirtildi. Açıklamada, bu tür etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, ayrıca toplumsal çatışma olasılığı taşıdığı değerlendiriliyor.

YASAK KAPSAMINDAKİ EYLEMLER

Bitlis coğrafyası içinde, Valilik ve Kaymakamlık tarafından onay verilmeyen eylemler haricinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak düzenlenecek olan gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları, basın açıklamaları, oturma eylemleri, çadır ve stant kurma, imza kampanyaları ve bildiri dağıtma gibi protesto eylemlerinin yasaklandığı ifade edildi. Bu yasak, 11 Şubat saat 15.00’ten başlayarak 16 Şubat saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

DIŞARIDAN GELECEK KATILIMCILARA YASAK

Ayrıca, ilçelerden ya da çevre illerden Bitlis’e gelip yasaklı eylemlere katılma ihtimali bulunan bireyler veya grupların giriş ve çıkışlarının da aynı tarihler arasında yasaklandığı vurgulandı. Bu yasak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayandırılarak uygulamaya konuldu.