Bitlis’te Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı

YAŞANAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bitlis’te 4 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ciddi şekilde aksatıyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek yerlerde ise 1,5 metreyi geçiyor. Bu durum, araçların ve tek katlı evlerin kara gömülmesine sebep oldu. Vatandaşlar, sabah erken saatlerde kara gömülen araçlarını temizlemek için yoğun bir çaba gösteriyor.

METEOROLOJİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saat içinde 59 santimetre kar yağdığını ve toplam kar kalınlığının 128 santimetreye ulaştığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki karla mücadele çalışmalarını da zorlaştırıyor.

EĞİTİMLER VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları yaparken, temizlik personeli de kaldırım ve merdivenlerdeki karları küreklerle temizliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde 300 köy yolunun kar yüzünden kapandığını belirtiyor. Bu durum, ulaşımda zorluklar meydana getiriyor ve vatandaşların günlük hayatını etkiliyor.