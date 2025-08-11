Bitlis’te Kaza, 10 Kişi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bitlis Atatürk Mahallesi Mahallebaşı mevkiinde bugün saat 14.30 civarında, kent merkezine doğru seyreden A.İ.K. kontrolündeki 67 AAU 841 plakalı otomobil, karşı yönden gelen T.H.’nin kullandığı 35 DA 146 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Kazada araçların içinde bulunan 5’i çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Develi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, meydana gelen kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlattı.