Bizz@kampüs’te 1108 Takım Yerliler İçin Yarıştı

YENİ PAZARLAMA FİKİRLERİYLE ÜLKER’DE BAŞARI

Her yıl farklı bir Ülker markası üzerinden yeni pazarlama fikirlerinin üretildiği bizz@kampüs, kazanan projeler ile ödüllerini sahiplerine ulaştırdı. Bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen yarışma, üniversite 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin 2-3 kişilik takımlar oluşturarak katıldığı bir etkinlik olarak dikkat çekti. Yarışma, Ülker Caramio için düzenlendi. Türkiye’deki 117 üniversiteden ve 131 farklı bölümden 1108 takımın başvurduğu etkinlikte, Sabancı Üniversitesi’nden İşletme bölümü öğrencisi Erdem Eren Coşkun ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Alperen Davran, “Caramel Department” projesiyle birinciliği elde etti. Boğaziçi Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği öğrencileri Barış Emre İşık ve Hüseyin Kızıltaş “ShockPops” ile ikinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Neva Kızak ile Matematik bölümü öğrencisi Şevval Şahin “Harmoni” projesi ile üçüncü oldu. İlk üçe giren takımlara uzun dönem staj hakkı da tanındı. Toplamda 240 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada, birinci 90 bin TL, ikinci 80 bin TL, üçüncü 70 bin TL ile ödüllendirildi.

ÜLKER YETKİLİLERİNDEN DESTEK VE TEBRİKLER

Birbirinden yenilikçi projelerin sergilendiği bizz@kampüs’ün final etkinliğinde Ülker’in üst kademe yöneticileri, gençlerin heyecanına ortak oldu. 16 Mayıs’ta Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleşen ödül töreninde birinciliği kazanan takıma ödülünü Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı verirken, ikinciliği kazanan takıma Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, üçüncülüğü kazanan takıma ise Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı ödülü sundu. Yarışmacılar, süreç boyunca marka ekiplerinden önemli destek aldılar.

YARIŞMAYA YÜZDE 10 ARTIŞ

Pazarlama alanına ilgi duyan ve profesyonel kariyer öncesi deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin katıldığı ‘bizz@kampüs’e bu yıl başvurular yüzde 10 arttı. 14 Şubat’ta 1108 takımla başlayan yarışmanın sürecinde başvurularını tamamlayan takımlara, Ülker Caramio ile ilgili detaylı bilgiler marka ekibi tarafından aktarıldı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen vaka çalışmaları çerçevesinde, projelerini sunan takımlar arasından ilk 50 takım belirlendi. Ardından bu takımlara ikinci vaka çalışmaları iletildi. 9 Nisan’da Ülker Marka ve Finans ekibi, ilk 50 takıma “Marka Hikayesi & P&L Eğitimi” konulu bir webinar düzenledi. İlerleyen safhalarda 50 takım arasından seçilen ilk 10 takıma 28 Nisan’da “Sunum Teknikleri Eğitimi” verildi. Ayrıca, pazarlama ve insan kaynakları ekipleri tarafından danışmanlar, yarışmacı takımlara atandı ve sunum hazırlıkları sürecinde onlara destek sağlandı.

GÜVEN VE İNOVASYONUN ÖNEMİ

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, yarışmanın kaybedeni olmadığını belirterek “Ülker olarak gençlerin yaratıcı fikirlere ve bizz@kampüs gibi projelere duyduğu tutkuyu görmek bizler için gurur verici” ifadelerini kullandı. Kölükfakı, “Güven, tutku, iş birliği ve adanmışlık başarıyı da beraberinde getiriyor” diyerek gençlerin hayal gücüne ve tutkularına olan inancını dile getirdi. “Bugün burada, binlerce başvuru arasından öne çıkan; fikirleriyle inovasyonun dönüştürücü gücünü bizlere bir kez daha hatırlatan gençlerimizi, geleceğin yaratıcı liderleri olarak görüyoruz” şeklinde ekledi.

GELENEKSEL HEYECANIN DEVAMI

Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı, bizz@kampüs yarışmasında gençlerin heyecanının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. “Bu anlamda yalnızca bir yarışma değil; gençlerin meslek yaşamına atılmadan önce çözüm odaklı stratejileri geliştirdikleri özel bir platform” diyerek bu organizasyonun gençler için sunduğu fırsatları vurguladı. Kabakçı, “Gençlerin potansiyeline inanıyor, onlara fırsat verildiğinde ne kadar etkili sonuçlar üretebildiklerini her yıl bu yarışmayla bir kez daha gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

İLERİDEKİ YARIŞMA HEYECANI

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, gençlerin yarışmaya gösterdiği ilgiden memnuniyetini şu sözlerle belirtti: “Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, sadece fikir üretmekle kalmadı, aynı zamanda bu fikirleri somut projelere dönüştürerek, mesleki anlamda gerçek bir deneyim yaşadı.” Gözleveli, “Gelecek yıl düzenlenecek bizz@kampüs yarışmasını şimdiden iple çekiyoruz” diyerek, önümüzdeki yıllar için heyecanını paylaştı.