Spor

BJK’tan Sakatlık Duyurusu: Uçan ve Topçu

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FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENDİ

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, iki futbolcusunun sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem bulunduğu duyuruldu.

YARALANMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Beşiktaş, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan’la Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

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