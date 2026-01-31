Blok3 Alkolle Yakalandı Ehliyetsiz Araç Kullanırken Cezaya Çarptırıldı

Spotify’da 10 milyon dinlenme sayısına ulaşan ilk Türk sanatçı unvanını elde eden Blok3, Demet Akalın’ın kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Akalın, “Ebo yazın Okan’a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” ifadelerini kullanmıştı. Blok3, bu değerlendirmeye karşılık olarak “Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır. Global Spotify beni paylaşıyor ama bizim memlekette büyükler destek olmak yerine iftira atıyor.” şeklinde yanıt verdi. Demet Akalın, bu cevaba karşı “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan” sözleriyle cevap vererek ikili arasındaki polemiği daha da derinleştirdi.

GÜNDEME GELEN YENİ GÜNDEM

Yaşanan tartışmaların ardından, gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3, bu sefer farklı bir haberle gündeme geldi. Sabah’ın haberine göre, trafik polisleri tarafından durdurulan Hakan Aydın’ın ehliyeti bulunmuyordu ve yapılan alkol testinde 1.40 promil alkol tespit edildi. 24 yaşındaki sanatçı, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve kullandığı araç trafikten men edildi.

CEZA YAĞMURU YAŞANDI

Hakan Aydın’a “ehliyetsiz araç kullanmak” nedeniyle 23 bin 437 lira, “alkollü araç kullanmak” sebebiyle ise 11 bin 629 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, rapçinin “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçu nedeniyle adli bir süreçle de karşılaşacağı belirtildi.

Aylık GELİRİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ayrıca, Blok3’ün yalnızca Spotify’dan aylık 14 milyon lira kazandığına dair iddialar ortaya atıldı.