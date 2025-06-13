Bm, 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak!

YENİDEN ORGANİZASYON İHTİYACI

Birleşmiş Milletler, 40’tan fazla kurum ve kuruluşunu yeniden düzenlemeyi ve BM Sekreterliği pozisyonları da dahil olmak üzere yaklaşık 7 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, uluslararası işbirliğine mesafe koyması ve uluslararası kuruluşların fonlarını kesmesiyle birlikte, BM böyle bir yeniden yapılanmaya gitme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

OPERASYONLARDAKİ ÇAKIŞMALAR

The Yomiuri Shimbun ve diğer kaynaklar tarafından edinilen belgelere göre, BM, özellikle barışı koruma ve kalkınma yardımı alanlarında çakışan operasyonları ortadan kaldırmayı ve bölgesel ofisleri yeniden düzenlemeyi hedefliyor. BM kaynaklarına dayanarak, Trump’ın ocak ayındaki göreve başlamasının ardından, organizasyonların gözden geçirilmesi ve bütçelerin kesilmesi konusunda bir baskı oluştuğu belirtiliyor.

YENİ KURUM ÖNERİLERİ

Belgelerde yer alan önerilere göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve diğer kurumların insani müdahale ve koruma ile ilgili faaliyetleri tek bir kuruluşa entegre edilmesi düşünülüyor. Başka bir öneri ise BM Kadın Birimi ile BM Nüfus Fonu’nun bir araya getirilerek, hem kadın hem de sağlıktan sorumlu olacak yeni bir kurum oluşturulması yönünde. Belgelerde ayrıca, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın sonlandırılması ve Dünya Sağlık Örgütü bünyesine dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.