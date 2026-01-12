BM Açıklıyor: Gazze’deki Acil Yardım İhtiyacı Artıyor

bm-acikliyor-gazze-deki-acil-yardim-ihtiyaci-artiyor

BM’DEN GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMA İLİŞKİN UYARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Gazze’deki insani şartların hala ciddi boyutlarda olduğunu bildirdi. Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının sert hava koşullarının insani yardım faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ve büyük barınma ihtiyaçlarını karşılama çabalarını tehlikeye attığını dile getirdiklerini ifade etti.

ACİL YARDIMA İHTİYACININ ARTTIĞI VURGULANDI

Dujarric, geçtiğimiz hafta 28 bin aileye 1600 çadır ve 27 bin battaniye dağıtıldığını belirtirken, “Ancak şiddetli yağmurlar, mevcut barınakları tahrip etmeye devam ediyor ve bu nedenle 1,1 milyon kişinin hâlâ acil yardıma ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu. Yetersiz beslenmeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını aktaran Dujarric, geçen ay 76 binden fazla çocuğu taradıklarını ve bu taramalarda 820’den fazla şiddetli akut yetersiz beslenme vakası da dâhil olmak üzere yaklaşık 4 bin 900 akut yetersiz beslenme vakasının tespit edildiğini ifade etti.

YETERSİZ BESLENME VAKALARI ARTMAKTADIR

Dujarric, elde edilen verilerin, 2025’te toplam akut yetersiz beslenme vaka sayısını yaklaşık 95 bine çıkardığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, çocuklar için eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ve geçen hafta yaklaşık 35 bin öğrenci için 18 ek geçici eğitim alanı kurduklarını belirtti. Böylelikle, Gazze’de toplamda 440 geçici öğrenim alanının yaklaşık 268 bin çocuğa hizmet verdiğini aktaran Dujarric, “Ortaklarımız, İsrail yetkililerinin ateşkesin ilk döneminde eğitimin kritik bir faaliyet olmadığı gerekçesiyle eğitim malzemelerinin girişini engellemeye devam ettiğini söylüyor ama biz bunun kritik bir faaliyet olduğuna inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

