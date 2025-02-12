BM’den Bangladeş Protestoları Üzerine Rapor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ÇARPICI RAPOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi. “Bangladeş’te Temmuz ve Ağustos 2024 Protestolarıyla İlgili İnsan Hakları İhlalleri ve Suistimaller” başlıklı rapor OHCHR tarafından yayınlandı.

YARGISIZ İNFAZLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, OHCHR’nin Bangladeş geçici hükümetinin davetiyle 1 Temmuz ila 15 Ağustos 2024’te yaşanan protestolar ile sonrasında meydana geldiği iddia edilen insan hakları ihlalleri ve suistimallerine dair bağımsız bir araştırma yürüttüğü ifade edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin yüzlerce yargısız infaz, binlerce protestocunun ciddi yaralanmasına neden olan güç kullanımı, keyfi tutuklama ve işkence gibi sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğu bildirildi.

EK CEZAİ SORUŞTURMALAR GEREKİYOR

İnsan hakları ihlalleri ve suistimallerin, üst düzey güvenlik yetkililerinin bilgisi ve yönlendirmesiyle, protestoları ve muhalefeti bastırmaya yönelik bir stratejiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Bu ihlallerin uluslararası ceza hukuku açısından endişe yarattığı vurgulanarak, ek cezai soruşturmaların yapılması gerektiği ifade edildi.

Bangladeş’te 1971’deki Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı ayrılması kararının ardından Temmuz 2024’te öğrencilerin önderliğinde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan oranlarını düşürmesiyle bu protestolar son bulduğu açıklanmıştı. Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

MUHAMMED YUNUS GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞKANI OLARAK GÖREVE GELDİ

Şiddet olaylarının artması üzerine dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan’a gitmiş; bu sırada göstericiler, Başbakan’ın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024’te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı. Bangladeş’te 15 Ağustos 2024’te, eski Başbakan Hasina dahil olmak üzere, üst düzey 10 yetkili hakkında gösteriler sırasında “soykırım ve insanlığa karşı suç” işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve Hasina için tutuklama kararı çıkarıldı.