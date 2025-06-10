BM’den Türkiye’ye Vela Gemisi Uyarısı

ALBANESE’DEN GAZZE ABLUKASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya üzerinden Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Albanese, sosyal medya paylaşımında Türkiye’deki Mersin limanına demirleyen Vela isimli gemi hakkında da Ankara’ya çağrı yaptı. Vela gemisinin, Türk yetkilileri tarafından incelenerek İsrail’e ulaşmasının engellenmesini isteyen Albanese, “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı” şeklinde ifade etti. Olayın, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarından biri olarak değerlendirildiğini vurguladı. Albanese, ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Bugün The Ditch tarafından sağlanan verilere göre, şu an Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayi için çelik taşıyor.”

FRANCESCA ALBANESE’Yİ TANIMAK

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak dikkat çeken bir isimdir. Gazze’ye yönelik askeri saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığına dair görüşleriyle uluslararası kamuoyunun ilgisini çekiyor. Uluslararası hukuk konusunda uzman olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi açısından incelenmesi gerektiğini belirtmişti. Albanese, ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda İsrail’i sivil altyapıyı hedef alma, yardım erişimini engelleme ve halkı zorla yerinden etme gibi suçlarla itham etti. Albanese’nin açıklamaları ve görev süreci, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından eleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Albanese’nin “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu iddia ederek BM’ye görevden alınması için çağrıda bulundu. ABD Kongresi’nden de bazı isimler benzer suçlamalar yöneltti. Ancak birçok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içindeki bazı temsilciler, Albanese’nin hukuk temelli çalışmalarının hedef gösterildiğini belirterek ona destek verdi. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığı hakkında daha geniş bir küresel tartışmayı da beraberinde getirdi.