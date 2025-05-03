Bm: Gazze’de Gıda Stokları Tükendi

GAZZE’DE YAŞANAN KRİZİN DERİNLİĞİ

Gazze’de her gün hayatta kalma çabası veren çocuklar ve aileler, yetersiz sağlık hizmetleri ve açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler, bölgedeki insani kriz büyürken, İsrail’in yardım girişimlerini engellemesiyle durumun daha kritik bir hale geldiğini vurguluyor. Gıda stokları tükenmenin eşiğinde ve kadınlar ile çocuklar her geçen gün hayatta kalabilmek için daha fazla mücadele veriyor.

İNSANİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (UNOCHA) sözcü Olga Cherevko, Cenevre Ofisi’nin düzenlediği haftalık basın toplantısına online katılarak durumu değerlendirdi. Gazze’de yaşanan zor koşullara dikkat çeken Cherevko, karar vericilerin kanlı çocukların, kopmuş uzuvların ve yas tutan ebeveynlerin görüntülerini aylardır sessizce seyretmekte olduğunu belirtti.

GAZZE’NİN HARABE HALİ

Olga Cherevko, “Yaklaşık 18 aydır süren kanlı savaşın ardından Gazze harabeye dönmüş durumda. Sokaklar molozlarla dolu ve çocukların oyun sesleri patlamaların gürültüsüyle kesiliyor” ifadesini kullandı. İsrail’in iki ay önce Gazze’ye insani yardım ve diğer malzemelerin girişini engellemek için sınırları kapattığını, bunun da en kötü senaryo için geri sayımı başlattığını vurguladı. Cherevko, gıda stoklarının çoğunlukla tükendiğini, suya erişimin imkansız hale geldiğini ve hastanelerin kan ünitelerinin tükendiğini aktardı. “Gazze’de 1,5 aydan kısa bir sürede 420 binden fazla insan bir kez daha kaçmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu sadece sırtlarında giysilerle, yol boyunca vurulup aşırı kalabalık barınaklara ulaştı” dedi.

DÜNYA GAZZE’DEKİ DEHŞETİ İZLERKEN

Cherevko, Gazze’deki dehşetin dünya izlerken yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, bu kötü durumun ihtiyaç duyulan malzemelerin olması halinde tersine çevrilebileceğini, geçişlerin yeniden açılması durumunda yardım dağıtımına hazır olduklarını söyledi. Uluslararası toplumun iki tercihi olduğunu belirten Cherevko, bunların Gazze’nin açlık içinde boğulmasını izlemek ya da bu acımasız ablukayı kıracak cesaretli ve ahlaklı adımlar atmak olduğunu vurguladı. Gazze’de sürekli yaşanan öldürülmelere karşı insanların duyarsızlaşmasından endişeli olduğunu ifade eden Cherevko, “Öldürülen veya yaralanan insanların sayısı ölçülen bir başka gerçeküstü gerçeklik haline geldi. 5, 10 veya 20 yıl sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza bakıp bu dehşeti neden durduramadığımızı onlara açıklayamayacağımızdan endişeleniyorum. Bunun sona ermesi için daha ne kadar kan dökülmesi gerekiyor?” şeklinde konuştu.