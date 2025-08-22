Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BM’DEN TARİHİ KITALIK İLANI

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti. UN destekli uzmanların yapmış olduğu açıklamalara göre, 500 bin Gazze sakini “felaket” düzeyinde açlık tehdidi altında. BM yardım sorumlusunun açıklamasında, Gazze’nin bir kesimini etkileyen kıtlığın önlenebilir olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediğini” ifade etti ve Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

KRİTİK AÇLIK KRİZİ VE GIDA SORUNU

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” dedi. Bu açıklama, küresel açlık izleme kuruluşunun yayınladığı rapor hakkında bir yorum olarak değerlendirildi. Bunun yanında, İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna cevap vererek, Gazze’de kıtlık olmadığını iddia etti.

ÇOCUKLAR AÇLIKLA YÜZ YÜZE

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM’ye göre, Gazze’deki açlık krizi kritik bir aşamaya geldi. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve birçok çocuğu açlığa sürüklüyor. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçerken, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla karşı karşıya kalıyor.