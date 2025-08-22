Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BM’DEN TARİHİ İLAN

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, 500 bin Gazze sakini “felaket” düzeyinde açlık durumu ile karşı karşıya. BM yardım sorumlusunun ifadelerine göre, Gazze’de yaşanan kıtlık önlenebilir bir durum ve sorumlu olarak İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediğini” belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesi talep ediliyor.

ULUSLARARASI TEHDİT

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’deki açıklamalarında, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” diyerek, küresel açlık izleme kuruluşunun raporuna dikkat çekti. Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı, IPC raporuna yanıt vererek Gazze’de bir kıtlık olmadığını iddia ediyor.

AÇLIK KRİZİ ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Ayrıca, yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM, Gazze’deki açlık krizinin kritik bir aşamaya ulaştığını vurguluyor. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını derinleştiriyor ve daha fazla çocuğun açlıkla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’nin belirli bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.