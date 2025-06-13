Bm Genel Kurulu’nda Gazze Tasarısı Kabul Edildi

BM GENEL KURULU’NDA ATEŞKES TALEBİ OYLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, İspanya öncülüğünde ve Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin eş sunuculuğunda, Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı. Oylamada 193 üye ülkeden 149’u tasarıya “evet” oyu vererek desteğini belirtti. 12 ülke tasarıya karşı çıkarken, 19 ülke de çekimser kaldı. ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay, hayır oyu veren ülkeler arasında yer aldı. ABD’nin öne çıkan taleplerinin başında, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısının kınanması ve örgütün silah bırakma ya da Gazze’den çekilme çağrısına yönelik ifadelere tasarıda yer verilmemesi dikkat çekti.

GİZLİ ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM TALEPLERİ

Genel Kurul’da kabul edilen tasarıda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardımlar için açılması talep ediliyor. Kararda, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği, insani yardımların talep edenlere ulaşmasını sağlama yükümlülüğü olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, BM Genel Kurulu’nun iki devletli çözüm konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart’ta İsrail’e Gazze’ye ek kara sınır kapısı açması yönündeki bağlayıcı kararı da metne dahil ediliyor.

ABD’İN VETOSU VE BMGK SÜRECİ

BM Genel Kurulu oylaması, ABD’nin BMGK’ye sunulan Gazze karar tasarısını tek oyla veto etmesinin ardından gerçekleşti. BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve Slovenya’nın grup koordinatörü olarak sunduğu tasarıyı görüşmek üzere 4 Haziran’da bir araya gelmişti. ABD, Gazze’de ateşkes çağrısı içeren tasarının Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle veto edilmesine neden olmuştu.