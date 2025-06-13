Dünya

BM Genel Kurulu’nda Gazze Tasarısı Kabul Edildi

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ATESKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni bir tasarı, Gazze’de hemen, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor. Tasarının içinde, İsrail’in uluslararası hukuka ve BM Kurucu Sözleşmesi’ne uyması için üye ülkelerin gereken tüm adımları atması gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE DE DESTEK VERDİ

Tasarı, Türkiye’nin aralarında bulunduğu toplam 149 ülke tarafından destekleniyor. Ancak ABD, Arjantin, Fiji, Macaristan, İsrail, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu gibi ülkeler tasarıya karşı çıkıyor. Ayrıca, 19 ülke de oylamada çekimser kalmayı tercih ediyor.

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