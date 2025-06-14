Dünya

Bm Genel Sekreteri: İsrail-İran Tansiyonu Düşmeli

bm-genel-sekreteri-israil-iran-tansiyonu-dusmeli

ORTA DOĞU’DA GERİLİM ARTMAKTA

Orta Doğu’daki gerginlik yükselmeyi sürdürüyor. İsrail, 13 Haziran’da İran’a karşı ‘tarihin en büyük’ hava saldırısını başlattı.

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya platformunda, İsrail-İran gerilimi üzerine bir değerlendirme yaptı. Guterres, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef almasına ve Tahran yönetiminin de buna yanıt vermesine dikkat çekerek, “Artık durma vakti” ifadesini kullandı. Tansiyonun artış gösterdiğine işaret eden Guterres, ‘barış ve diplomasinin’ ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN GENCİ HAVA SALDIRILARI VE ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst düzey komuta kademelerini hedef alan geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 78 olduğu bildirildi. İran ordusunun karşı saldırısında ise en az 63 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.

ÖNEMLİ

Dünya

İncirlik Üssü’nde Hava Sessizliği Sürüyor

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim artarken, Türkiye'deki İncirlik Üssü'nde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanmadığı bildiriliyor.
Dünya

ABD’li Yetkiliden İsrail’e Eleştiri Açıklaması

Senatör Bernie Sanders, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak bunun bölgedeki büyük bir savaşın başlangıcını tetikleyebileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.