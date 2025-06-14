Bm Genel Sekreteri: İsrail-İran Tansiyonu Düşmeli

ORTA DOĞU’DA GERİLİM ARTMAKTA

Orta Doğu’daki gerginlik yükselmeyi sürdürüyor. İsrail, 13 Haziran’da İran’a karşı ‘tarihin en büyük’ hava saldırısını başlattı.

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya platformunda, İsrail-İran gerilimi üzerine bir değerlendirme yaptı. Guterres, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef almasına ve Tahran yönetiminin de buna yanıt vermesine dikkat çekerek, “Artık durma vakti” ifadesini kullandı. Tansiyonun artış gösterdiğine işaret eden Guterres, ‘barış ve diplomasinin’ ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN GENCİ HAVA SALDIRILARI VE ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst düzey komuta kademelerini hedef alan geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 78 olduğu bildirildi. İran ordusunun karşı saldırısında ise en az 63 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.