Bm’nin Filistin Özel Raportöründen Türkiye’ye Çağrı: Vela Gemisini Engelleyin!

ALBANESE’DEN GAZZE ABLUKASINA YENİ BİR ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya üzerinden Gazze’deki ablukayı aşmayı amaçlayan aktivistleri taşıyan Madleen teknesi hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Türkiye’nin Mersin limanında bulunan ve çelik taşıdığı öne sürülen Vela isimli gemiye dikkat çekti. Albanese, bu geminin Türk makamları tarafından incelenip İsrail’e ulaşmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Albanese, şöyle belirtti: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor.”

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI YAPTI

Albanese, ablukaya karşı koymak ve İsrail’in suçlarını durdurmak için devletlerin tüm işbirliklerini sona erdirmesinin acil bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. “Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum” dedi. Albanese’nin vurguladığı bu durum, küresel ölçekte daha fazla dikkat çekiyor.

FRANCESCA ALBANESE KİMDİR?

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığı görüşü ile dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk alanında uzman olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” adlı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini belirtmişti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunmuş olduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıya saldırı, yardım erişimini engelleme ve halkı zorla yerinden etme gibi eylemlerle suçladı. Albanese’nin bu açıklamaları, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçilerin eleştirilerine yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu iddia ederek BM’ye görevden alınması yönünde çağrıda bulundu. Ancak birçok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içindeki bazı temsilciler Albanese’ye destek vererek uluslararası hukuka dayanan çalışmalarının hedef alındığını savundu. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığına dair daha geniş bir küresel tartışmayı tetikledi.