BM Özel Raportörü Albanese’den Türkiye’ye çağrı: Vela gemisini durdurun

ALBANES’İN PAYLAŞIMI VE ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabı aracılığıyla Gazze’deki ablukayı kırmayı hedefleyen aktivistleri taşıyan Madleen teknesi hakkında bir paylaşım yaptı. Albanese ayrıca, Türkiye’de Mersin limanında demirleyen Vela isimli gemi ile ilgili de Ankara’ya yönlendirme yaptı. Albanese, Vela gemisinin Türk makamları tarafından incelenerek kesinlikle İsrail’e ulaşmasının engellenmesini talep etti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor. Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz.”

FRANCESCA ALBANESİ KİMDİR?

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” tanımına uyduğuna dair değerlendirmeleriyle uluslararası alanda dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk uzmanı olan Albanese, Mart 2024’te yayımlanan “Anatomy of a Genocide” isimli raporunda, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği askeri operasyonların Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçluyor. Albanese’nin yapmış olduğu açıklamalar ve görev süreci, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından sert şekilde eleştiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu iddia ederek BM’ye görevden alınması talebinde bulundu. ABD Kongresi’nden bazı isimler de benzer suçlamalarda bulundu. Ancak pek çok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden belli temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuku temel alan çalışmalarının hedef gösterildiğini belirterek kendisine destek verdiklerini ifade ediyor. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığına dair daha geniş bir küresel tartışmayı da gündeme getiriyor.