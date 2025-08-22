BMW Şampiyonası’nda Sinek Topu Deliğe Soktu

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleşen BMW Şampiyonası, golf dünyasında akıllarda kalacak bir olaya ev sahipliği yaptı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın önemli bir anında gerçekleştirdiği vuruşla topu deliğin yanına yaklaştırdı. Fakat top, daha fazla ilerlemeyerek deliğin sadece birkaç santim önünde durdu. Seyirci kitlesi, Fleetwood’un vuruşunun par ile sonuçlanacağını düşünürken, bir kaç saniye sonra top beklenmedik bir şekilde hareket etmeye başladı ve doğrudan deliğe gitti.

BEKLENMEDİK BİR DETAY ORTAYA ÇIKTI

Tribünlerde coşku dolu anlar yaşanırken, Fleetwood’un şaşkınlığı gözlerden kaçmadı. Olayın görüntüleri incelendiğinde ilginç bir ayrıntı gün yüzüne çıktı: Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, topa hafifçe dokunmuş ve bu dokunuş topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı. Fleetwood’un bu beklenmedik birdiesi, onu liderlik tablosunda ileri taşıdı ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülü kazanmasını sağladı.