Bocavirüs Tehlikesi: Bebekler ve Çocuklar İçin Uyarılar

bocavirus-tehlikesi-bebekler-ve-cocuklar-icin-uyarilar

Çocuklarda Bocavirüs Uyarısı: Belirtilere Dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygın olarak görülen bocavirüsün çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştığını belirtti. Ancak, bazı vakalarda durumun ağırlaşarak hastaneye yatışı gerektirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Türktaş, bocavirüsün (Human bocavirus) 2005 yılında tanımlandığını ve Parvoviridae ailesine ait bir DNA virüsü olduğunu belirtti. “Bu virüs özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda daha fazla görülüyor. 6 ay-3 yaş arası bebekler, kreş ve anaokuluna giden çocuklar ile bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiş olanlar en fazla risk altında” dedi.

KARACİĞER VE BRONŞİT HİSSETTİRİYOR

Bocavirüs enfeksiyonunun belirtileri arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, hırıltılı solunum ve nefes alırken zorluk gibi durumların sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Türktaş, “Bazı çocuklarda bronşiolit ya da pnömoni gelişebilir; bu da oksijen desteği ve hastane yatışını gerektirebilir. Ayrıca ishal, kusma ve karın ağrısı gibi semptomlar da bazı hastalarda görülebiliyor. Bocavirüs, öksürme ve hapşırma yoluyla yayılan damlacıklar, kirli eller ve ortak yüzeyler aracılığıyla kolaylıkla bulaşabiliyor. Kreş ve okul ortamları, virüsün yayılması açısından en riskli yerler arasında yer alıyor. Belirtilerin başlangıcında bulaşıcılık oranı oldukça yüksektir” şeklinde konuştu.

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Türktaş, tanının burun ya da boğazdan alınan sürüntü örnekleriyle gerçekleştirilen PCR testleri ile konduğunu aktardı. “Bocavirüs, RSV, rinovirüs ve influenza gibi diğer virüslerle birlikte tespit edilebiliyor. Bu nedenle klinik tablo mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bocavirüs için özel bir antiviral tedavi mevcut değildir. Tedavi, hastanın belirtilerine yöneliktir. Ateşi kontrol altına almak, solunumunu rahatlatmak ve sıvı kaybını önlemek temel hedefler arasındadır. Antibiyotikler ise rutin olarak kullanılmaz” ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÖNERİLER

Prof. Dr. Türktaş sözlerine şöyle devam etti: “Solunumda hızlanma veya zorluk, dudak çevresinde morarma, beslenememe, sürekli uyku hali, bilinç değişikliği ve yüksek ateşin düşmemesi durumlarında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. El hijyenine, yüzey temizliğine ve hasta çocukların kalabalık ortamlardan uzak tutulmasına özen gösterilmelidir. Belirtilerin doğru bir şekilde tanınması ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması, hastalığın doğru yönetimi açısından büyük önem taşır.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Maliye Denetimlerinde Akıllı Sistem Dönemi Başladı

Hazine, kira gelirlerini beyan etmeyen mülk sahiplerini tespit etmek için yapay zeka destekli sistem ve saha denetimleriyle denetimleri artırdı. Usulsüzlüklerde yüksek vergi cezaları kesilecek.
Gündem

Yabancıya Konut Satışında Tarihi Düşüş Gerçekleşti

Konut satışlarında yabancıya yapılan satışlar, toplamdan sadece yüzde 1,3 pay alarak 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü ve adet bazında da 2016'nın en alt seviyesine ulaştı.
Gündem

Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Gürhan Hakkında Konuştu

Deniz Seki, geçmişte jürilik yaptığı bir yarışmada "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" ifadesini kullandığı Bayhan ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Güneş Fırtınası Dünya’ya Doğru İlerleyecek

Güneş'teki patlamanın ardından oluşan fırtına, dünya ile etkileşime girmeye başladı ve elektrik sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratması öngörülüyor.
Gündem

Bahis Skandalında Yeni Gelişmeler: 297 Antrenör PFDK’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları belirlenen 297 antrenörle ilgili disiplin süreci başlattı. A Milli Takım teknik direktör yardımcısı da bu listeye dahil oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.