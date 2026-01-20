Bocavirüs Tehlikesi: Bebekler ve Çocuklar İçin Uyarılar

Çocuklarda Bocavirüs Uyarısı: Belirtilere Dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygın olarak görülen bocavirüsün çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştığını belirtti. Ancak, bazı vakalarda durumun ağırlaşarak hastaneye yatışı gerektirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Türktaş, bocavirüsün (Human bocavirus) 2005 yılında tanımlandığını ve Parvoviridae ailesine ait bir DNA virüsü olduğunu belirtti. “Bu virüs özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda daha fazla görülüyor. 6 ay-3 yaş arası bebekler, kreş ve anaokuluna giden çocuklar ile bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiş olanlar en fazla risk altında” dedi.

KARACİĞER VE BRONŞİT HİSSETTİRİYOR

Bocavirüs enfeksiyonunun belirtileri arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, hırıltılı solunum ve nefes alırken zorluk gibi durumların sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Türktaş, “Bazı çocuklarda bronşiolit ya da pnömoni gelişebilir; bu da oksijen desteği ve hastane yatışını gerektirebilir. Ayrıca ishal, kusma ve karın ağrısı gibi semptomlar da bazı hastalarda görülebiliyor. Bocavirüs, öksürme ve hapşırma yoluyla yayılan damlacıklar, kirli eller ve ortak yüzeyler aracılığıyla kolaylıkla bulaşabiliyor. Kreş ve okul ortamları, virüsün yayılması açısından en riskli yerler arasında yer alıyor. Belirtilerin başlangıcında bulaşıcılık oranı oldukça yüksektir” şeklinde konuştu.

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Türktaş, tanının burun ya da boğazdan alınan sürüntü örnekleriyle gerçekleştirilen PCR testleri ile konduğunu aktardı. “Bocavirüs, RSV, rinovirüs ve influenza gibi diğer virüslerle birlikte tespit edilebiliyor. Bu nedenle klinik tablo mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bocavirüs için özel bir antiviral tedavi mevcut değildir. Tedavi, hastanın belirtilerine yöneliktir. Ateşi kontrol altına almak, solunumunu rahatlatmak ve sıvı kaybını önlemek temel hedefler arasındadır. Antibiyotikler ise rutin olarak kullanılmaz” ifadelerini kullandı.

AİLELERE ÖNERİLER

Prof. Dr. Türktaş sözlerine şöyle devam etti: “Solunumda hızlanma veya zorluk, dudak çevresinde morarma, beslenememe, sürekli uyku hali, bilinç değişikliği ve yüksek ateşin düşmemesi durumlarında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. El hijyenine, yüzey temizliğine ve hasta çocukların kalabalık ortamlardan uzak tutulmasına özen gösterilmelidir. Belirtilerin doğru bir şekilde tanınması ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması, hastalığın doğru yönetimi açısından büyük önem taşır.”