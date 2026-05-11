Böcek Ailesinin İfadeleri Rüşvet Soruşturmasında Gündem Yaratıyor

Muhittin Böcek ve Oğlu İfadesini Verdi

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık çerçevesinde ifade süreçleri tamamlandı. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini iddia etti. Gökhan Böcek, bu talebe karşılık babasının “Gereğini yap” yanıtını verdiğini öne sürdü. Muhittin Böcek ise, “Oğlum Gökhan’ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur.” diyerek bu iddiayı doğruladı.

SÜREÇ HIZLA İLERLEDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadeleri alındı. Saat 12.00’de adliyeye gelen ikilinin, saat 18.35’te başlayan ifade işlemleri 03.00’e kadar sürdü.

İlk olarak Gökhan Böcek’in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılığa detaylı beyanda bulundu. İki şüpheli, ifadeleri sırasında avukatlarının huzurunda suçlamaları ve dosyada yer alan delilleri değerlendirdiler. İfade süreci, soruşturma kapsamındaki farklı konularla ilgili sorularla devam etti.

“GEREĞİNİ YAP”

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak 1 milyon euro istediğini belirtti. Bu durumu babasına ilettiğini ve Muhittin Böcek’in “Gereğini yap” dediğini söyledi. Gökhan, parayı bir aracı üzerinden Ağbaba’ya teslim ettiğini iddia etti.

“POŞET İÇERİSİNDE 200 BİN DOLAR” İDDİASI

Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya’ya geldiğinde, babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini ve Konyaaltı belediye başkanlığı seçim döneminde partiye 15 milyon lira destek verildiğini ileri sürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden kendilerine destek parası geldiğini, ancak son dönemde genel merkeze kendilerinin destek vermek zorunda kaldığını belirtti.

“OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR”

Muhittin Böcek ise ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in toplantı sırasında yaptığı açıklamalarına referans vererek, parti genel merkezi ile ilgili talepleri yerine getirmesi için Gökhan’a talimat verdiğini öne sürdü. Oğlu Gökhan’ın, Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini aktarması üzerine “Sen gereğini yap” dediğini kaydetti. Muhittin Böcek, “Oğlum Gökhan’ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur.” şeklindeki iddiasını yineledi.

YETKİLİLER TARAFINDAN YANITLANDI

Gökhan Böcek’in Antalya’da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, konunun detaylarını bilmediğini, ancak general merkezin mevcut talebi üzerinde durulmuş olduğunu belirtti. Ayrıca, seçim çalışmaları sırasında oğlu Gökhan’a talimatlar verdiğini ifade etti.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURULARI

Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusu yaparken, oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ilk ifadesini verdi. Gökhan, Veli Ağbaba’nın talebi doğrultusunda 1 milyon euroyu CHP genel merkezine teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel’in bilgisi dâhilinde olduğunu iddia etti. Seçim sürecinde yönetimin taleplerinin devam ettiğini, aynı zamanda kendisine verilen 20 milyon doları ve eşinin Ekrem İmamoğlu’na rüşvet verme iddialarını da yalanladı.

GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR

Veli Ağbaba, Gökhan Böcek’in iddialarına “Gerçekle bağdaşmayan iftiralar.” yanıtını verdi.

DAVANIN 2. DURUŞMASI TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 41 sanıklı davanın 2. duruşması gerçekleştirildi. Duruşmanın dördüncü gününde Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliye talebinde bulundu. Ancak, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in tutukluluk durumunun devamına karar verildi. Sadece Fazlı Ateş tahliye oldu.