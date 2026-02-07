Böcek İlaçlaması Nedeniyle 11 Kişi Zehirlendi

bocek-ilaclamasi-nedeniyle-11-kisi-zehirlendi

Olay, gece saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerindeki bir apartmanda gelişti. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 1. katında gerçekleştirilen böcek ilaçlamasının ardından bina genelinde yoğun bir ilaç kokusu hissedildi.

BİNADA ZEHİRLENME BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Zamanla bazı apartman sakinleri baş dönmesi ve mide bulantısı gibi zehirlenme semptomları yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden apartman sakinleri, vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler SEFERBER OLDU, APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine hemen adrese sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve polis sevk edildi. İlk müdahalenin ardından zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olası riskler nedeniyle apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.

