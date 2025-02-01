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Spor

Bodo/Glimt Maç Gelirini Gazze’ye Bağışladı

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BÖLGENİN ACILARINA DUYARSIZ KALMAYIZ

Norveç’in Bodo/Glimt futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e karşı kazandıkları 3-1’lik maçın gelirinin Gazze’ye bağışlandığını açıkladı. Kulüpten gelen bilgiye göre, maçta elde edilen 735 bin Norveç kronu (yaklaşık 2,3 milyon lira) Gazze Şeridi’ndeki yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kızılhaç’a bağışlandı.

SPOR VE SİYASET ARASINDAKİ SINIRLAR

Açıklamada, “Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır” ifadesi yer aldı. Ayrıca, bu maç öncesinde spor ile siyaset arasında net bir ayrım yapmanın neredeyse imkansız olduğu vurgulanarak “Biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz” denildi.

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