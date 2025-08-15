Gündem

Bodrum Açıklarında Tekne Karaya Oturdu! 3 Kişi Kurtarıldı

bodrum-aciklarinda-tekne-karaya-oturdu-3-kisi-kurtarildi

TEKNE ARIZASI BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bir tekne arıza yaparak karaya oturdu. Olayda teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında bulunan tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple arıza gösterdi. Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın sahiline oturdu.

SURUKLENEN TEKNEDEKİLER GÜVENLİĞE KAVUŞTU

Teknede bulunan 3 vatandaş, herhangi bir çarpma ya da yaralanma yaşamamak için karaya çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi güvenli bir bölgeye alarak kurtardı. Teknenin daha sonra bulunduğu yerden alınacağı bilgisi paylaşıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 2019'dan sonra ilk kez önemli bir zirvede bir araya gelerek yüz yüze görüşecekler.
Flaş

İspanya’ya 20 BİN 258 Göçmen Geldi

Bu yılın ilk yedi ayında 20.258 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı, Kanarya Adaları'na ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalışla 11.575 göçmenin ulaştığı açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.