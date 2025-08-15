Bodrum Açıklarında Tekne Karaya Oturdu! 3 Kişi Kurtarıldı

TEKNE ARIZASI BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bir tekne arıza yaparak karaya oturdu. Olayda teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında bulunan tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple arıza gösterdi. Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın sahiline oturdu.

SURUKLENEN TEKNEDEKİLER GÜVENLİĞE KAVUŞTU

Teknede bulunan 3 vatandaş, herhangi bir çarpma ya da yaralanma yaşamamak için karaya çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi güvenli bir bölgeye alarak kurtardı. Teknenin daha sonra bulunduğu yerden alınacağı bilgisi paylaşıldı.