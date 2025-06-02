Bodrum’da Bebek İçin Soruşturma Başlatıldı

Olayın Başlangıcı

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan vatandaşı D.O., geçici velayeti altında bulunan bebeği M.A.U. ile birlikte Bodrum’da boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun evine gitti. Çiftin bir süre aynı evde kaldığı süreçte zaman zaman tartışmalar yaşandığı, bu nedenle D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı iddiaları ortaya çıktı. A.U., 31 Mayıs’ta D.O. hakkında bebek M.A.U.’yu ısırdığı ve tokatla darbettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma Süreci

Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve D.O. aynı gün gözaltına alındı. İfadesinde, D.O. M.A.U.’yu ısırmadığını, sadece ağız ve yanağına vurduğunu belirtti.

Bebekle İlgili Gelişmeler

M.A.U. için bir darp raporu alındı ve geçici olarak baba A.U.’ya teslim edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgli olarak anneye akıl sağlığı raporu talep etti. Soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve bu görüntüler büyük tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma süreci halen sürüyor.