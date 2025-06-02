Gündem

Bodrum’da Bebek İçin Soruşturma Başlatıldı

bodrum-da-bebek-icin-sorusturma-baslatildi

Olayın Başlangıcı

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan vatandaşı D.O., geçici velayeti altında bulunan bebeği M.A.U. ile birlikte Bodrum’da boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun evine gitti. Çiftin bir süre aynı evde kaldığı süreçte zaman zaman tartışmalar yaşandığı, bu nedenle D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı iddiaları ortaya çıktı. A.U., 31 Mayıs’ta D.O. hakkında bebek M.A.U.’yu ısırdığı ve tokatla darbettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma Süreci

Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve D.O. aynı gün gözaltına alındı. İfadesinde, D.O. M.A.U.’yu ısırmadığını, sadece ağız ve yanağına vurduğunu belirtti.

Bebekle İlgili Gelişmeler

M.A.U. için bir darp raporu alındı ve geçici olarak baba A.U.’ya teslim edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgli olarak anneye akıl sağlığı raporu talep etti. Soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve bu görüntüler büyük tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma süreci halen sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Kacır, Ekonomik Kalkınma Projesini Destekleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ'de gerçekleştirilen bir törende, yüksek teknoloji ve katma değerli ekonomik dönüşüm projeleriyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Gündem

V. Osimhen Türkiye’den ayrılıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızını alırken, Victor Osimhen'in geleceği için önemli gelişmeler yaşanıyor. Ayrılık mesajı paylaşması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.