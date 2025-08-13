Bodrum’da İki Sevgili Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, saat 17.30 civarında Yahşi Mahallesi 2356’ıncı Sokak’ta bulunan bir sitede yaşandı. Berk Köse’nin akrabaları, kendisine ulaşamayıp oturduğu daireye gitti. Kapıyı açan yakınları, Köse ile birlikte kız arkadaşı Ezgi El’i yerde, kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, Köse ile El’in tabancayla başlarından vurulduğu tespit edildi. Savcı ve polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, El ve Köse’nin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, konuya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürütmeye başladı. Olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameraları da titizlikle incelemeye alındı.