Bodrum’da Isale Hattı Patladı

İSALE HATTI PATLADI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir su isale hattında patlama gerçekleşti. Bu olay, bir iş yerinin deposunun suyla dolmasına yol açtı. Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemiyor. Patlama sonucunda iş yerinin deposuna tonlarca su doldu. Su tahliye işlemleri sürerken, iş yerinin maddi hasar gördüğü bildiriliyor. Onarım çalışmaları için bölgeye ilgili ekipler yönlendirildi.

DENİZİN RENK DEĞİŞİMİ

Öte yandan, Neyzen Tevfik Caddesi’nde farklı bir arıza nedeniyle su hatlarından akan sular denizle buluştu. Bu su akıntısı, denizin renginin kahverengiye dönüşmesine sebep oldu. Bu durumun ardından bölgede onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, meydana gelen zararları en kısa zamanda gidermek için yoğun mesai harcıyor.