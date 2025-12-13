Erdoğan’dan Futboldaki İlgili Bahis Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’dan dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye-Türkmenistan ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze’deki ateşkes, Avrupa güvenliği, yeni anayasa çalışmaları, aile politikaları ve nüfus artış hızı gibi konulara değindi. Bunun yanı sıra, futbol ve illegal bahis soruşturması, A Milli Basketbol Takımı’nın performansı ve Türkiye’nin dış politikadaki arabulucu rolü hakkında da görüşlerini paylaştı.

BAHİS SORUŞTURMALARINA DAİR AÇIKLAMALAR

Erdoğan, illegal bahis skandalları hakkında sorulan bir soruya yanıt verirken, “Futbol, milyonlarca kişi için eğlence aracıdır. Tüm dünyanın statları doldurarak izlediği bir etkinliktir. Gençlik yıllarımızdan beri futbolu takip ediyoruz ve bu son gelişmeler bizleri gerçekten üzmüştür.” dedi. Sözlerine devam eden Erdoğan, spor camiasındaki birçok kişinin bu skandallara karışmasının kendisini hayrete düşürdüğünü dile getirdi.

FUTBOLUN RUHU ADALET

Skandallara karışan kişilerin, milyonlarca lira transfer ücreti alırken nasıl bu duruma düştüklerini sorgulayan Erdoğan, “Futbolun ruhunun adalet olduğunu” vurguladı. “Adaleti tesis edemezsek, ortaya çıkacak sonuç bizi asla tatmin etmez.” ifadesini kullandı. Adaletin önemine dikkat çeken Erdoğan, yargının görevini en ideal şekilde yerine getirdiğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, mücadelelerinin temiz futbol özlemi ve gençlerin hayalleri adına süreceğini söyledi. “Tribünlerin sesine kulak vererek, bu mücadeleyi lastik gibi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuşarak, adaletin sağlanması yönünde kararlı bir duruş sergiledi.