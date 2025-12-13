Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’den Bahçeli’ye Ziyaret

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu ziyaretin detaylarına yer verdi. Özer, “MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ilettim. Einstein ‘Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz’ der. Yıllar içinde ön yargı, ezberler ve korkularla beslenen süreç ancak samimi, kararlı ve özverili bir tutumla aşılabilir” ifadelerini kullandı.

BARİŞ SÜRECİNE KATKI VURGUSU

Başkan Özer, Bahçeli’ye barış sürecine gösterdiği özverili katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Görüşmede pek çok zorluğun üstesinden gelmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Özer, barış sürecine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak konular hakkında derin bir sohbet yaptıklarını aktardı. Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için kimsenin dışlanmaması gerektiğini ve bu süreçte CHP’ye yapılan kuşatmanın sona ermesinin önemine dikkat çekti.

YARGI GÜVENİ VE HUKUK REFORMU

Yargının güvenilirliğinin artırılmasının barış sürecinin temel mihenk taşı olduğu üzerinde duran Özer, “Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiği, tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu” ifade etti. Kayyım uygulamasına son verilmesi ve AYM ile AİHM kararlarının uygulanmasının sürece katkıda bulunacağına değinen Özer, günümüzde yargıya olan güvenin azalmasının demokrasi ve barış sürecine zarar verdiğini dile getirdi.

KUTUPLAŞMALARI GERİDE BIRAKMA ZAMANI

Özer, “Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bu fırsat sadece Türkiye’nin iç barışı için değil, aynı zamanda bölge barışı içinde büyük bir öneme sahiptir” diyerek barışçıl bir yaşamın önemine vurgu yaptı. Bahçeli’ye nazik karşılaması için de teşekkür eden Özer, Türkiye’nin bu sorunu demokrasi içinde çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.