Doğum İzni Düzenlemesinin Detayları Açıklanıyor

dogum-izni-duzenlemesinin-detaylari-aciklaniyor

Meclis’e sunulacak olan yeni doğum izni düzenlemesine dair ayrıntılar netlik kazanıyor. Yapılacak bu düzenlemeyle, hem tekil hem de çoğul doğumlar için yeni izin süreleri ekleniyor. Memur anneler için doğum izninin neredeyse iki katına çıkması sağlanırken, bebekle geçirecekleri süre 4 aydan 6,5 aya uzuyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın yazısında bu konuda şöyle denildi:

YENİ YASAYLA İZİNLER UZUYOR

“Tek çocukta mevcut durumda 8+8=16 hafta olan izin süresi, yeni yasayla birlikte +8 hafta daha uzatılıyor. Yani doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta toplamda 24 haftaya çıkarak, 5,5 ay boyunca çalışmayan annelere maaşları kesintisiz ödenecek. Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi izin süresi 10 hafta olarak belirleniyor. Yeni düzenlemeyle beraber bu süreye +8 hafta eklenerek toplamda 26 hafta olurken; doktor “sağlığın yerinde” ifadesini kullanması durumunda, doğuma sadece 3 hafta kalana kadar memurlar görevde kalabilecek. Bu süreçte, fiilen çalıştığınız her gün (tekil doğumda en fazla 5 hafta, çoğul doğumda 7 hafta) doğum sonrası iznine otomatik olarak ekleniyor. Eğer doktor “40. hafta” dedi ama bebek 42. haftada dünyaya geldiyse, aradaki her gün doğum sonrası izne ekleniyor ve hiçbir hak kaybolmuyor.”

HANGİ HAKLAR DENKLEŞİYOR?

Ölü doğum yaşayan memurlar, sağ doğum yapanlara tanınan doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde faydalanabilecektir. Eğer doğum esnasında veya izin süreçlerinde anne hayatını kaybederse, babalar kalan tüm izni kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca, memur babaların hala 10 gün babalık izni hakkı bulunmakta. Ancak, işçi babaların 5 gün olan izninin 10 güne yükseltilmesi için de yeni çalışmalar gerçekleştirilecek.

