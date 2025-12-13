TBMM’de 11. Yargı Paketi Görüşmeleri Başladı

TBMM Adalet Komisyonu’nda, toplumda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilmesinin ardından, bu teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Adana, Hatay ve Osmaniye Baro Başkanları’nın ardından, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Kaan Kır da 11. Yargı Paketi’ne dair süreci değerlendirdi.

DEPREMLER VE ADALET BEKLENTİSİ

Kır, “6 Şubat depremleri, yalnızca büyük bir doğal afete değil, aynı zamanda binlerce vatandaşımızın ihmaller nedeniyle yaşamını yitirdiği ağır bir toplumsal travmaya işaret etmektedir” dedi. Kır, bu doğal afette hayatını kaybedenlerin acısının hala taze olduğunu belirterek, “Devam eden ceza soruşturmalarında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın adalet beklentisi de bizim için son derece önemlidir” ifadesini kullandı. TBMM’de görüşülmesi planlanan 11. Yargı Paketi kapsamında infaz rejimine getirilen düzenlemelerin, depremle bağlantılı ceza davalarını etkilemesi konusunda yaşanan tartışmaların toplumsal kaygı yarattığını vurguladı.

YARALAR AÇILDIĞI GÖRÜLÜYOR

Kır, “Depreme ilişkin ceza soruşturmalarında söz konusu olan fiiller, basit bir taksir olarak değerlendirilemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurmuştur” açıklamasında bulundu. Yıkılan binalar, eksik denetimler ve usulsüzlüklerin, hem hayat kaybına sebep olduğunu hem de yakınlarını kaybedenlerde derin bir adalet beklentisi yarattığını söyledi. Kır, deprem dosyalarının genel bir indirim ya da infaz kolaylığı düzenlemesi kapsamına alınmasının, kamu vicdanında telafisi güç yaralar açabileceğini belirtti.

Kır, “Deprem suçları, genel indirim ve infaz kolaylıklarının gölgesinde bırakılmamalıdır” diyerek, devam eden soruşturma ve davalarda cezasızlık algısı yaratacak her türlü düzenlemenin toplumun adalet duygusunu zedeleyeceğini dile getirdi. Bu dosyaların yalnızca hukuki süreçlere indirgendiğini hatırlatan Kır, “yıkılan hayatların, eksilen ailelerin, yarım kalan umutların temsilidir” ifadesini kullandı. Baroların asli görevinin mağdurların sesi olmak olduğuna dikkat çeken Kır, adaletin zayıflatılmasına yol açabilecek düzenlemelere karşı kamuoyunu uyarmanın önemli olduğunu belirtti.

TALEP VE ÇAĞRI

Kır son olarak, TBMM’de 11. Yargı Paketi görüşülürken depremle bağlantılı ceza soruşturmalarının, infaz indirimleri ve erken salıverme düzenlemelerinin dışında tutulması gerektiğini vurguladı. “Hukuk devleti, hesap verebilirlik ve toplumsal güven için bu zorunludur” dedi. Kır, “Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; hem depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına hem de süregelen soruşturmalarda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza adalet mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” ifadeleriyle tamamladı.