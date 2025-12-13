Gümüş Tarihi Zirve Sonrasında Sert Düşüş Yaşadı

GÜMÜŞ FİYATLARI TARİHİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

Gümüş fiyatları, seansın ilk saatlerinde tarihi zirve noktasını test ettikten sonra gelen kâr satışları etkisiyle cuma günü yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybı yaşadı. Spot gümüş, yüzde 3’lük düşüşle ons başına 61,7 dolara gerilerken, Gün içinde 64,64 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altın tarafında ise yükseliş trendi sürdü. Spot altın, yüzde 0,5 artarak 4 bin 299 dolara çıktı ve 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 değer kazanarak 4 bin 328,3 dolardan günü kapattı. Cuma günü piyasalardaki dalgalanma, gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın gün içinde 5 bin 976 liraya kadar yükselerek rekor seviye kaydetti, haftayı ise 5 bin 902 TL’den tamamladı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ HIZ KESMEDİ

Gümüş fiyatları, haftalık bazda yaklaşık yüzde 5’lik bir artış sağlarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 112’ye ulaşmış durumda. Bu güçlü performansta, azalan stoklar, sanayi talebindeki canlılık ve gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi etkili oldu. CMZ tarafından yayımlanan notta, “Fiyat artışı aşırı seviyelere ulaştı, bu da temkinli olunmasını gerektiriyor” değerlendirmesi yer alıyor. Kurum, uzun vadede sanayi talebinin artacağı beklentisiyle gümüşün temel görünümünün pozitif olduğuna dikkat çekti.