Bodrum’da Sağanak Sonrası Sel

SAĞANAK YAĞIŞ MUĞLA’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda Muğla’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Özellikle Bodrum’da öğle saatlerinde başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

DERELER YÜKSELDİ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor, derelerin debisi yükseliyor. Gümbet Mahallesi’nde 4 araç derede mahsur kalırken, sürücüler araçlarına ulaşamadı.

YOL KAPATMA VE TIKANMALAR YAŞANIYOR

Belediye ekipleri, derelere giden yolları şeritle kapatıyor. Mazgallar tıkanırken, sel nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüyor.

YAĞIŞLAR CUMAYA KADAR SÜRECEK

Diğer yandan, meteoroloji tahminlerine göre yağmurun yarın ve cuma günü aralıklarla sürmesi bekleniyor.