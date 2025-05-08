Bodrum’da Yine İsale Hattı Patladı

BODRUM’DA İSALE HATTI SORUNU YENİDEN BAŞ GÖSTERDİ

Bodrum, Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden biri olarak bir kez daha aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Bodrum’da çözülemeyen isale hattı problemi yine gündeme geldi. Saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde, onarım çalışmaları sırasında gerçekleşen bir patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI ZARAR GÖREN EVLER VE ARAÇLAR

Patlama sonucu metrelerce havaya fırlayan tonlarca su ve taş parçası, yakınlardaki bir siteye kadar ulaşarak orada bulunan 9 evin su baskınına uğramasına neden oldu. Aynı zamanda bahçelerde de ciddi zararlar meydana geldi. Bölgedeki park halindeki iki otomobilden biri ön camından, diğeri ise arka camından zarar gördü. O an çalışmalarda bulunan işçiler, yaşanan sıkıntı karşısında hızlı bir şekilde kaçmayı başardı. Akan su, tonlarca sıvıyla denize kadar ulaştı ve denizin rengi toprakla birleşerek kahverengiye döndü.