Bodrum’daki Konut Fiyatları Rekora Ulaştı!

KONUT PİYASASINDAKİ DİNAMİKLER

Bodrum, Türkiye’nin en popüler tatil bölgeleri arasında yer almasının yanı sıra konut piyasasındaki rekabet ve mevcut projeleriyle yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bodrum’da konut fiyatları son dönemlerde önemli bir değişim göstermiş durumda. TÜGEM Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş, “Bölgedeki konut fiyatları son dönemde ciddi bir değişim gösterdi. Hem yerel hem uluslararası talebe göre şekillenen piyasaya Ruslar dışında yabancı ilgisi azalırken bölgede yeni bir denge kuruluyor” açıklamalarında bulundu. Bodrum’da satılık konutların fiyatları en düşük 2.5 milyon TL’den başlayıp, en yüksek 45 milyon Euro’ya kadar çıkabiliyor. Gümüş, “Yüksek fiyatlı konutlara olan talepler hâlâ devam ediyor” diye belirtti.

LÜKS PROJELERİN GELİŞİMİ

Bodrum’da lüks konut projeleri, bölgenin cazibesini daha da artırıyor. Cennetköy ve Demirbükü gibi bölgelerde bu yıl içerisinde üç büyük konut projesinin başladığını belirten Gümüş, “Ortalama konut fiyatlarının 15 milyon Euro olarak belirlendiği bu projelerin tamamlanmasıyla Bodrum lüks konut pazarında daha da yüksek bir seviyeye ulaşacak” dedi. 2026 yılında tamamlanması planlanan projeler, Bodrum’un lüks konut pazarındaki isminden söz ettirmeye devam edeceğini gösteriyor.

Yabancı yatırımcıların konut fiyatlarındaki artış ve piyasa dinamikleri nedeniyle taleplerinin azaldığını paylaşan Gümüş, “Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen talepler bir miktar düşse de Rus yatırımcılar Bodrum’a olan ilgilerini koruyorlar” dedi. Bodrum’un, Ruslar için cazip bir yatırım noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

KİRA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Bodrum’da kiralık konut fiyatları da hızla artış gösteriyor. Ortalama kiralar 20.000 TL’den başlarken, 3 kişilik bir ailenin konutu için kiraların 50.000 TL’ye kadar ulaştığı belirtiliyor. Gümüş, “Bu durum, özellikle yaz sezonunda kısa dönem kiralama piyasasının hareketlenmesine yol açarken, daha uygun fiyatlı alternatif arayışları da artıyor” diye ifade etti.

DAHA UYGUN FİYATLI PROJELERİN ARTISI

Bodrum’un havalimanına yakın köylerinde daha uygun fiyatlı konut projeleri yükseliyor. Gümüş, “Bu gelişme, bölgede yaşamak isteyenlere yeni fırsatlar sunarken yatırımcılar için de Bodrum’un daha ulaşılabilir bölgelerinde kazanç potansiyeli yaratıyor” dedi. Yabancı talebin azalması ve yüksek fiyatlarla birlikte piyasada çeşitlenmelerin yaşanabileceği öngörülüyor. Bodrum, hem yerli hem yabancı yatırımcılara sunduğu yüksek getiri potansiyeli ile dikkat çekmeye devam ediyor.