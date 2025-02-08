Bodrum’daki Kral Yolu Gün Yüzüne Çıktı

TARİHİ SUR YOLLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan, Tavşan Adası’na kadar uzanan tarihi sur yolları deniz seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Yerel halk arasında ‘Kral Yolu’ olarak adlandırılan ve 3 bin 500 yıl önce Myndos kentine ulaşımı sağlayan bu antik yol, dron ile görüntülendi.

TURİSTLER TARİHİ YOLDA YÜRÜYOR

Deniz çekildiği için görünür hale gelen taş döşemeli yol, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler, bu tarihi yol üzerinde yürüyerek antik Myndos’un kalıntılarını keşfetme şansı buldu. Birçok turist, Kral Yolu’nda anılarını ölümsüzleştirmek üzere fotoğraflar çektirirken, bölgenin tarihi atmosferini de deneyimledi.

Antik yol, tarihsel süreçte Myndos kentine ulaşımda kritik bir güzergah olarak kullanılıyordu ve günümüzde de arkeolojik ve turistik açıdan önemli bir yere sahip oluyor. Uzmanlar, Kral Yolu’nun korunması ve tanıtılması için toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade ediyor. Kral Yolu’nu ziyaret eden Müjdat Sungur, “Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil” şeklinde konuştu.