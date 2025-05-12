Gündem

Bodrum’dan 45 Ton Atık Çıkarıldı

bodrum-dan-45-ton-atik-cikarildi

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın öncülüğünde, Gündoğan Mahallesi’ndeki Küçükbük Koyu’nda deniz dibi temizliği yapılıyor. Bu çalışma sırasında deniz içerisindeki seyir güvenliğini tehdit eden yasa dışı tonozlama düzenekleri, eski kamyon lastikleri, plastik ve metal variller ile korozyona uğramış diğer atık malzemeler dikkatli bir şekilde temizleniyor.

TOPLAMDA 45 TON ATIK TEMİZLENDİ

Gerçekleştirilen temizlik işlemi sonucunda toplamda 45 ton atık deniz dibinden çıkarılıyor. Bu atıklar, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere alandan uzaklaştırılıyor.

ÖNEMLİ

Magazin

Esin Gündoğdu Kilo Verdi, Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, 138 kilodan 66 kiloya düşerek, değişimini sosyal medya hesabından paylaştı.
Gündem

Bursada Şap Hastalığı: Hayvan Girişi Yasaklandı

Bursa Yenişehir'de bir besihanede şap hastalığı görüldü ve bu nedenle kaymakamlık karantina önlemleri aldı. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.