Bodrum’dan 45 Ton Atık Çıkarıldı

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın öncülüğünde, Gündoğan Mahallesi’ndeki Küçükbük Koyu’nda deniz dibi temizliği yapılıyor. Bu çalışma sırasında deniz içerisindeki seyir güvenliğini tehdit eden yasa dışı tonozlama düzenekleri, eski kamyon lastikleri, plastik ve metal variller ile korozyona uğramış diğer atık malzemeler dikkatli bir şekilde temizleniyor.

TOPLAMDA 45 TON ATIK TEMİZLENDİ

Gerçekleştirilen temizlik işlemi sonucunda toplamda 45 ton atık deniz dibinden çıkarılıyor. Bu atıklar, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere alandan uzaklaştırılıyor.