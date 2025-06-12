Boeing Hisseleri Düşüşe Geçti

YATIRIMCILARIN REAKSİYONU

Hindistan’da Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi, yatırımcıları hızla harekete geçirdi ve Boeing hisselerinde ciddi bir satış dalgası oluştu. New York Borsası’nda yapılan açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu durumu Boeing’in piyasa değeri, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir azalma ile 151 milyar dolara gerilemiş oldu.

KAZA GEÇMİŞİ

Olayın detayları henüz netleşmemiş olsa da, yatırımcıları kaygılandıran durum 2023 sonu ve 2024 başlarında yaşanan 737-Max tipi uçaklarla ilgili sorunların yeniden gündeme gelme olasılığı. Geçen dönemde 6 ay zarfında 737 MAX modellerinin 4 ayrı kazaya karışması dikkat çekmişti. Daha önce de 2018-2019 yıllarında bu model ailesi 2 ölümlü kazaya sebep olmuştu.

787 DREAMLINER HAKKINDA

Boeing’in 787 Dreamliner serisinde 8, 9 ve 10 modelleri bulunuyor. Hindistan’daki kazaya karışan 787-8, en düşük yolcu kapasitesine sahip olan model. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve toplamda 1 milyar yolcunun bu modelle taşındığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu uçağa dair yaşanan belirsizlikler, Boeing için büyük bir risk taşıyor. Ancak kazanın nedenine dair henüz kesin bir bilgi mevcut değil.