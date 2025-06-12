Dünya

Boeing Hisseleri Sert Düşüş Yaşadı

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HİNDİSTAN’DA YAŞANAN DÜŞÜŞ

Hindistan’da Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi üzerine yatırımcılar hemen Boeing hisselerini satmaya başladı. New York Borsası’nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu durum, Boeing’in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 151 milyar dolara gerilemesine neden oldu.

KAZA KAYGILARI VE GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR

Kaza ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı fakat yatırımcıları hızlı bir şekilde endişelendirip 2023 sonu ve 2024 başlarında 737-Max tipi uçakta yaşanan sorunlara benzer bir sürecin yaşanma ihtimali ortaya çıktı. Bu dönemde, 6 ay içinde 737 MAX 4 adet kazaya karışmıştı. Benzer şekilde, 2018 ve 2019 yıllarında da bu model ailesi, 2 ölümlü kazaya sebep olmuştu.

DREAMLINER SERİSİNİN ÖNEMİ

787 Dreamliner serisinde 8, 9 ve 10 olmak üzere 3 uçak tipi bulunuyor. Hindistan’daki kazaya karışan ‘8’ modeli, en düşük yolcu kapasitesine sahip Dreamliner. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu vurguluyor ve bu modelle bugüne kadar 1 milyar yolcunun taşındığını bildiriyor. Dolayısıyla, bu modele ilişkin soruların artması Boeing için önemli bir risk teşkil ediyor. Ancak, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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